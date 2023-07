Algérie- Feux de forêt : Installation de la commission multisectorielle d’indemnisation des sinistrés

Le ministre algérien de de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a procédé, mercredi à Alger, à l’installation de la commission multisectorielle chargée de l’examen des dossiers d’indemnisation des sinistrés des feux de forêts enregistrés dernièrement dans plusieurs wilayas du pays.

Composée de représentants de plusieurs départements ministériels et d’instances nationales, cette commission est présidée par le Délégué national aux risques majeurs.

Le ministre, cité par l’APS, a fait état de 140 incendies enregistrés au niveau de 17 wilayas, dont la plupart dans la partie nord-est du pays, ayant occasionné « des pertes humaines et des dégâts matériels et ravagé de grandes surfaces forestières, de broussailles et d’arbres fruitiers », soulignant que ces pertes « appellent à la mobilisation de moyens considérables en vue d’alléger la souffrance des sinistrés ».

Il a fait savoir que les Commissions communales et de wilaya « procèdent à la constatation des dégâts et des pertes occasionnés aux citoyens », qui feront à leur tour, a-t-il dit, « l’objet d’une évaluation par la Commission multisectorielle pour étudier les dossiers d’indemnisation des sinistrés des feux de forêt ».

Cette Commission « fixera les indemnisations dues à chaque sinistré » , a dit le ministre, exhortant ses membres à « travailler avec dévouement et sans relâche jusqu’à la finalisation du traitement de tous les dossiers envoyés par les Commissions de wilaya et la détermination des indemnisations dues à chaque famille ou individu ».