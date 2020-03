Algérie : forte augmentation des prix de produits de large consommation

Les prix des différents produits alimentaires de large consommation ont connu, mercredi, au niveau des différents marchés de la capitale, une forte augmentation, en raison du faible approvisionnement des marchés de gros et la ruée des consommateurs sur ces produits, en raison des appréhensions et craintes des retombées de la propagation du Covid-19, ouvrant ainsi la voie à la spéculation.

Considérée parmi les aliments de base en Algérie, le prix de la pomme de terre a grimpé dans les marchés d’El Magharia, d’Hussein Dey, de Bachdjerrah, de Mohamed Belouizdad et des Eucalyptus, oscillant entre 90 et 110 Da/kg contre 35-40D peu de jours avant, tandis que le prix de l’oignon varie, dans certains marchés, entre 50 et 100 Da, précise l’agence APS.

Les prix des tous les fruits et légumes ont augmenté, dans l’ensemble, avec un prix moyen de 150 Da pour l’orange, 120 Da pour les fèves, 100 Da pour la carotte et 170 Da pour les petits pois.

Pour ce qui est des viandes rouges et blanches, leur prix a augmenté dans les marchés, passant de 210 Da, il y a une semaine, à 300 Da/kg pour le poulet.

La hausse des prix n’a pas épargné les différents produits alimentaires de large consommation, notamment les légumineuses, telles que les lentilles.

Les détaillants imputent cette augmentation à une hausse brusque de leur prix sur les marchés de gros.

Contactés par l’APS, les services du ministère de l’Agriculture ont rassuré quant à “l’abondance de la production des fruits et légumes, ce qui ne justifie pas cette flambée des prix”.