Algérie : Islam Slimani a rendez-vous avec l’histoire

Auteur d’un quadruplé contre Djibouti (8-0), Islam Slimani est à deux doigts de devenir le meilleur buteur de l’histoire de la sélection d’Algérie.



Joker de luxe depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais, Islam Slimani (33 ans) reste incontournable en sélection. Titulaire ce jeudi soir avec l’Algérie, le buteur s’est régalé face à Djibouti (8-0), inscrivant un quadruplé retentissant. Une performance remarquable qui lui a valu les compliments de son sélectionneur Djamel Belmadi en conférence de presse d’après-match.



«Islam, il est dans la continuité de tout ce qu’il a toujours fait en équipe nationale, c’est-à-dire un gros investissement, de la combativité, de l’envie. Il est toujours présent pour l’équipe nationale, il répond présent pour démarrer, pour entrer, ou même ne pas entrer comme c’est déjà arrivé. Il a une attitude exemplaire. Si beaucoup de joueurs suivaient son exemple, je suis sûr qu’ils feraient de meilleures carrières. C’est un bon exemple à suivre, il mérite ce qui lui arrive, pourvu que ça dure, inch allah», a lancé le technicien, ravi.



Un record absolu en vue

L’ancien Monégasque appréciera sans doute les louanges après une soirée qui l’a vu se rapprocher d’une marque historique. Avec désormais 35 réalisations en 74 sélections (certains comptent 36 en comptabilisant un but inscrit en 2013 face à la Mauritanie avec l’équipe A’), il est tout proche du recordman du nombre de buts avec les Fennes, Abdelhafid Tasfaout (36).



En mission, Super Slim compte bien devenir le nouveau et seul leader de ce classement. Les chiffres ne mentent pas. Sur ses six dernières sorties avec les Verts, il a été décisif à 8 reprises, avec 6 pions et 2 passes décisives. Le Burkina Faso, prochain adversaire de l’Algérie, est prévenu. Islam Slimani a les crocs.

