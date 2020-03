Algérie : la BA abaisse son taux directeur et le taux de réserve obligatoire

Le Comité des Opérations de Politique Monétaire (COPM) de la Banque d’Algérie a décidé de réduire, à compter de ce dimanche, le taux directeur de la Banque à 3,25% et le taux de réserve obligatoire à 8%, indique APS.

Lors de sa réunion ordinaire, tenue mardi dernier sous la présidence de M. Aïmene Benabderrahmane, Gouverneur de la Banque d’Algérie, le COPM a “décidé de réduire le taux de réserve obligatoire de 10% à 8 % et d’abaisser de 25 points de base (0,25 %) le taux directeur de la Banque d’Algérie pour le fixer à 3,25 % et ce à compter du 15 mars 2020”, précise le communiqué.

Les décisions prises lors de cette réunion sont “de nature à permettre de libérer, pour le système bancaire, des marges supplémentaires de liquidités et mettre ainsi, à la disposition des banques et établissements financiers des moyens additionnels d’appuis au financement de l’économie nationale à un coût raisonnable”, explique la BA.

La réunion du COPM a été consacrée à la revue des principales évolutions de la situation économique, monétaire et financière nationale et internationale ainsi que de ses perspectives à court et moyen termes, notamment celle ayant trait à l’évolution de l’inflation, de la liquidité bancaire, du crédit et de la croissance économique.

La décision d’abaisser le taux de réserve obligatoire et du taux directeur de la BA a été ainsi prise à la lumière de ces évolutions et de leurs perspectives à moyen terme, poursuit la Banque centrale.