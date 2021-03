Algérie: La BNA lance la première application de paiement mobile

La Banque nationale d’Algérie (BNA) a lancé jeudi la première application de paiement mobile sans contact en Algérie, qui se base sur des codes-barres intelligents « QR CODE », nous apprend APS.

Baptisée « Wimpay-BNA », cette nouvelle solution qui s’adresse aux particuliers, professionnels, et aux commerçants, est utilisable sur smartphones 24h/24h et 7j/7j et n’importe où, y compris depuis l’étranger, pour des transferts en dinar vers un autre utilisateur de l’application.

Elle offre aux clients de la BNA, de nombreuses fonctionnalités telles que les opérations de paiement via des codes-barres intelligents, les virements entre les utilisateurs de cette application, l’envoi d’une demande d’argent à un autre utilisateur, la gestion du budget et la consultation du solde et de l’historique des transactions effectuées.

Pour les entreprises, l’application offre la possibilité d’accepter des opérations de paiement basées sur des codes-barres intelligents en recouvrement des prestations, de gérer les vendeurs et les points de ventes, et de consulter leurs activités.

Il s’agit d’une solution qui « contribuera à l’accélération de l’inclusion financière », a déclaré le ministre des Finances, Aïmen Benabderrahmane, lors de la cérémonie de lancement qui s’est tenue, au Centre international de conférences d’Alger.