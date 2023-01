Algérie : La consommation du lait passée au crible

L’Algérie assiste à un véritable changement des habitudes alimentaires de ses citoyens qui s’explique notamment par l’explosion de la consommation du lait par an.

Selon les précisions du ministre de l’Agriculture, le citoyen algérien est l’un des plus grands buveurs de lait au monde. La consommation moyenne annuelle du produit en question, au sein du territoire national, s’élève à plus de 75 L par personne. « En prenant en compte à la fois la production nationale et la poudre importée, le chiffre progresse. Il atteint la barre des 130 litres ».

L’Algérie compte environ 1 million et 780 milles de vaches laitières. La production nationale de lait à partir de la susdite espèce animale est, elle, estimée à 3 milliards et 500 milles de litre. Il s’agit là de ce qu’a en outre déclaré le chargé du ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MADR), qui dit ambitionner de faire croître les chiffres actuels.

Pour ce faire, il a adopté une série de mesures stratégiques. Une démarche qui découle alors de ses échanges avec un grand nombre de commerçants économiques et importateurs de vaches vivantes.

Ensemble, ils ont récemment manifesté leur objectif commun d’offrir une nouvelle dynamique à la production locale de lait frais et celle de viande rouge. Ce qui devra permettre, au passage, à l’Algérie de réduire les importations de poudre laitière, a assuré le ministre.