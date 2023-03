Algérie : La pisciculture enregistre une augmentation de 67% en 2022

Le secteur de la pêche en Algérie a réalisé au cours de l’année 2022 un bond, en termes de production, de 67% par rapport à l’année 2021 dans la filière de la pisciculture», a déclaré Hicham Sofiane Salaouatchi, ministre algérien de la Pêche et des Productions halieutiques, ajoutant que la filière piscicole a connu ces dernières années une croissance attestée par l’extension de sa pratique de 6 wilayas en 2021 à 9 en 2022.

De nombreux projets aquacoles voient le jour un peu partout à travers le territoire national, afin de donner une nouvelle impulsion à la filière. Le développement de l’aquaculture devient un besoin impératif pour la préservation et la diversification des ressources halieutiques de plus en plus menacées par des facteurs humains et climatiques. En effet, en raison des changements climatiques, de la pollution mais aussi de la surpêche, l’aquaculture s’avère être l’une des meilleures options pour promouvoir une pêche durable, souligne à cet égard, le site El-Watan-dz