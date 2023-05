Algérie : L’ambassade du Brésil invite ses entreprises à exposer

L’ambassade du Brésil à Alger invite les entreprises brésiliennes à exposer au Sipsa & Filaha – Agrofood, le plus grand salon agroalimentaire d’Afrique, qui se tiendra du 22 au 25 mai prochain au Palais des expositions de la Safex, dans la capitale algérienne. L’ambassade disposera d’un espace de 50 mètres carrés dans l’exposition et recherche des entreprises et des entités pour exposer et collaborer à l’assemblage du stand.

L’Algérie connaît une nouvelle phase d’ouverture plus importante aux importations, ce qui pourrait être une opportunité pour les entreprises brésiliennes exportatrices de produits alimentaires. L’ambassadeur du Brésil à Alger, Flavio Marega, estime que le moment est venu de nouer des contacts dans le pays. « C’est un bon moment pour les exportateurs brésiliens de venir vivre ce nouveau moment en Algérie », a déclaré le diplomate dans une interview accordée à l’ANBA.

L’Algérie a pour politique d’encourager la production nationale et autorise généralement les importations dans certains segments, généralement les produits essentiels et les intrants, ou en cas de déficit de l’offre. Toutefois, face à la hausse des prix, à la pénurie de certains produits et à la nécessité d’augmenter les stocks, elle accorde une plus grande flexibilité au commerce extérieur dans le pays afin d’accroître la disponibilité des produits et de faire baisser les prix pour la population.

Marega a indiqué que cette année, l’Algérie a importé 10 000 bovins sur pied du Brésil. « Je pense que cela a ouvert une voie importante », a-t-il déclaré. Le diplomate pense que l’Algérie pourrait également ouvrir son marché de la volaille et de la viande bovine au Brésil. Le pays avait l’habitude d’importer du bœuf brésilien, mais a fermé le marché au Brésil, à l’Espagne et à l’Inde à la mi-2020 afin de stimuler la production locale dans ce segment.