Algérie: Lancement de la production de panneaux solaires

Le centre de recherche en technologie des semi-conducteurs pour l’energétique (CRTSE) basé à Alger compte se lancer très prochainement dans la production de panneaux solaires, a indiqué à APS Mohamed Kharoubi Asma, chercheur au niveau du centre.

Le CRTSE relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dont l’activité est axée sur la recherche et le développement, compte lancer cette unité dans un cadre expérimental, a expliqué la même responsable en marge de la 11e édition du Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable, qui devra se clôturer aujourd’hui (mercredi) au Centre des conventions d’Oran (CCO).

Le centre, dont l’axe de recherche est basé sur la fabrication des panneaux photovoltaïques de A à Z, a réussi à fabriquer des panneaux avec un rendement de 14%, a indiqué Mme Mohamed Kharoubi, ajoutant que le centre œuvre à arriver à un rendement de 17% d’ici la fin de l’année 2022.

Cette unité de production sera lancé à l’issu d’un contrat signé avec le ministère de tutelle, pour la fabrication de panneaux solaires, qui seront destinés à la commercialisation locale, a fait savoir la même responsable.

« Nous allons fabriquer dans un premier temps de petits panneaux solaires destinés aux poteaux de l’éclairage public », a-t-elle déclaré, soulignant que l’activité de l’unité sera développée au fur et à mesure de l’accroissement de la demande sur le produit.