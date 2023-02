Algérie : Lancement d’une plateforme numérique sur  les commerçants itinérants et les artisans

Le ministère algérien du Commerce et de la Promotion des exportations a annoncé le lancement d’une plateforme numérique gratuite permettant aux consommateurs d’obtenir des informations concernant les commerçants itinérants et les artisans, pour bénéficier de leurs services et produits.

Cette plateforme, disponible sur le site du Centre national du registre du commerce (CNRC), met à la disposition des consommateurs, les numéros de téléphone des commerçants itinérants et des artisans, précise le ministère, qui a insisté sur l’impératif de lancer une application mobile spécifique à cette plateforme dans les plus brefs délais.

Il s’agit de réaliser «une véritable relance économique, en permettant aux artisans qualifiés, aux industriels et aux commerçants d’exercer leurs activités en toute facilité au niveau des marchés, des quartiers et des zones isolées, l’objectif étant de rapprocher le commerçant du citoyen, notamment au niveau des quartiers qui manquent de marchés de proximité ».