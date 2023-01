Algérie : Le marché des assurances affiche une croissance de 4,3% en 2022

Le marché algérien des assurances, toutes activités confondues, devrait cumuler un chiffre d’affaires avoisinant les 151,3 milliards de DA, soit une croissance de 4,3% par rapport à 2021, indique le Conseil national des assurances (CNA) dans sa dernière note de conjoncture.

Selon cette note relative au troisième trimestre et aux prévisions de clôture de 2022, les sociétés d’assurances de dommages prévoient de clôturer l’exercice de l’année écoulée avec un total de primes estimé à 136,8 milliards de DA, qui se traduit par une hausse de 3,1%, par rapport à 2021.

A l’exception de la branche « Agricole », l’ensemble des branches de cette activité devrait connaître des taux de croissance variant entre 3% et plus de 12%, à l’instar de l' »Automobile » avec une croissance de 3,7%, l' »IRD » (3,2%) et le « Crédit » (12,6%).

Quant à la production des assurances de personnes, et avec une prévision de 14,5 milliards de DA, elle devrait enregistrer une évolution de 17,3%, selon la même source, précisant qu’hormis l’assurance « Capitalisation », l’ensemble des branches pourraient connaitre une importante croissance telle que la branche « Accident » (82,4%), « Assistance » (87,4%) et « Prévoyance collectivité » (16%).