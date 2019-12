Algérie : Le nouveau président Tebboune appelle au dialogue

Dans sa première conférence de presse, vendredi, le nouveau président algérien, Abdelmajid Tebboune, a assuré qu’il « n’est pas dans la continuité du système ». Il a affirmé qu’il veut tendre la main au Hirak, le mouvement de protestation.

“Je suis prêt à dialoguer directement avec le Hirak et la personne qu’ils choisiront pour parler et ce, afin d’éclaircir de nombreux points et de restaurer la confiance des uns envers les autres et la bonne volonté de chacun. Nous devons, avec Dieu pour témoin, construire une nouvelle Algérie”, a-t-il dit