Algérie : Le pic de l’épidémie du Coronavirus est passé grâce à l’utilisation de la Chloroquine

Le nombre des contaminations et des décès dus au coronavirus Covid-19 commence à baisser progressivement.

”Les statistiques relatives au nombre de cas de contamination et au nombre de décès démontrent une courbe stable. Ce qui laisse déduire que l’Algérie a dépassé le pic de l’épidémie de coronavirus et qu’on a entamé la phase de décroissance”, a indiqué l’épidémiologiste Mohamed Belhocine.

De son côté, le ministre de la Santé algérien a fait état d’une stabilisation grâce à l’utilisation de la Chloroquine et à la prise de conscience de la population.

Selon lui, si les chiffres sont plus ou moins stabilisés, le meilleur indicateur demeure le nombre de décès, avec une moyenne de 20 décès/jour, a-t-il expliqué.

Il est à noter qu’aucun scientifique dans le monde ne peut prédire une évolution ou une baisse de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans les jours à venir, rapporte le média algérien TSA.