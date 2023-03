Algérie : le président Tebboune évalue les relations avec certains partenaires

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a affirmé dans un entretien accordé à la chaine de télévision qatarie Al Jazeera que l’Algérie considérait la position de l’Espagne vis-à-vis du Sahara occidental comme une position particulière du gouvernement du premier ministre espagnol actuel Pedro Sanchez, a rapporté, mercredi 22 mars, le journal le Soir d’Algérie.

Dans un entretien accordé à cette chaine, diffusé mardi 21 mars, ajoute le journal, le Président Tebboune a déclaré : « Nous considérons la position de l’Espagne vis-à-vis du Sahara occidental comme une position individuelle du Gouvernement Sanchez », soulignant que l’alignement de l’Espagne dans le dossier du Sahara occidental ne la décharge pas de ses responsabilités ».

Il a fait savoir que les « échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Espagne se poursuivent, notamment à travers le secteur privé dans les deux pays ».

Le Président algérien a dit, par ailleurs, « regretter que les relations algéro-marocaines en soient arrivées à ce stade « , soulignant que les relations entre les deux pays sont arrivées à « un point de non-retour » et que la position algérienne était une « réaction ».

Evoquant les relations avec l’Italie, le Chef de l’Etat a affirmé qu’elles étaient « stratégiques, historiques et très solides, remontant à l’époque de la Guerre de libération », relevant que l’accord sur l’énergie avec l’Italie « couvre l’électricité, le gaz et l’hydrogène, et nous œuvrons à le mettre en œuvre en coopération avec l’Europe ».

Pour ce qui est des relations algéro-françaises, Tebboune a indiqué que « notre relation avec la France est fluctuante », soulignant que « l’ambassadeur algérien sera bientôt de retour à Paris ».