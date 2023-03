Algérie : Le président Tebboune opère un vaste remaniement ministériel

Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a procédé, jeudi, à un vaste remaniement ministériel aux termes duquel Ahmed Attaf été nommé ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Brahim Merad , ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Abderrachid Tabi, ministre de la Justice, garde des Sceaux, – Laaziz Fayed, ministre des Finances et Mohamed Arkab, ministre de l’Energie et des Mines

Autres nominations rapportées par l’APS :

Tayeb Zitouni, ministre du Commerce et de la Promotion des exportations en remplacement de Kamel Rezig appelé à d’autres fonctions

– Lakhdar Rakhroukh, ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base

– Youcef Chorfa , ministre des Transports

– Mokhtar Didouche, ministre du Tourisme et de l’Artisanat

– Faiza Dahleb, ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables