Algérie : Les déchets ont rapporté 243 milliards de dinars

La valeur marchande des déchets ménagers et assimilés valorisés au premier semestre de 2022 s’élève à 243 milliards de DA, a annoncé une responsable à l’Agence nationale des déchets (AND). Interrogée par l’APS, la responsable du département des déchets ménagers à l’AND, Akila Boudraa, a précisé que le secteur de la valorisation des déchets ménagers et assimilés a enregistré une avancée significative depuis 2022, puisque la valeur marchande est passée de 151 milliards de DA au deuxième semestre de 2021 à 243 milliards de DA au premier semestre de 2022 (dernier chiffre disponible).

Selon la même responsable, «ce bond qualitatif» a été réalisé grâce à la hausse des revenus de la filière de recyclage des produits plastiques. Elle a rappelé les mesures incitatives et avantages offerts par l’AND aux opérateurs dans le domaine de la valorisation des déchets notamment via sa banque d’informations qui facilite la coordination entre eux et l’accès aux indicateurs du marché pour exécuter leurs projets avec la possibilité d’obtenir les prix des déchets sur le marché.

Le nombre des opérateurs inscrits au niveau du Centre national du registre de commerce (CNRC) activant dans le domaine de la gestion et de la valorisation des déchets ménagers, s’élève à 32.000 entreprises durant l’année 2022. L’Algérie entend valoriser 30 % des déchets ménagers et assimilés d’ici 2035, ce qui engendrera 18.000 postes d’emploi directs.