Algérie: Les législatives se dérouleront en temps voulu

Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer a affirmé, lundi, que les élections législatives du 12 juin prochain « se dérouleront en temps voulu tel que décidé par le Président de la République » et les citoyens auront le libre choix d’élire leurs représentants.

- Publicité-

Accordant une interview au quotidien national « El Ghad », M. Belhimer a déclaré que « les élections sont un rendez-vous politique périodique immanquable et les législatives du 12 juin se dérouleront en temps voulu tel que décidé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune », ajoutant que « tous les citoyens seront appelés à ce rendez-vous électoral pour exprimer leurs voix et opinions en choisissant leurs représentants ».

Pour le ministre, l’engagement du président de la République à dissoudre le Parlement « a ouvert une large voie aux catégories des jeunes et aux nouvelles élites politiques, à travers la nouvelle loi électorale qui a prévu une série de garanties et un nouveau mode de scrutin basé sur le scrutin proportionnel et le principe d’équité, en encourageant les jeunes à la participation, tout en incluant un point essentiel, à savoir: maintenir l’argent à l’écart de toute influence sur le choix libre des électeurs ».