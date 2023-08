Algérie : Levée des entraves sur 71 projets d’investissements touristiques

Le ministre algérien du Tourisme et de l’Artisanat, Mokhtar Didouche, a annoncé la levée des entraves sur 71 projets d’investissement touristique à travers le pays, libérant ainsi 71 projets touristiques dans 58 wilayas, rapporte l’APS.

Ila souligné que ces projets contribueront, à terme, à pallier le déficit en équipements touristiques, à renforcer les wilayas au moyen de 8.000 lits supplémentaires et à créer plus de 12.000 postes de travail entre emplois directs et indirects.

Ila indiqué que le parc hôtelier national a été renforcé, au début de l’actuelle saison estivale, par 13 projets touristiques, au moment où 8 autres projets seront réceptionnés à la fin du mois en cours, et fourniront des centaines d’emplois.

Le ministre, qui a également visité un salon de l’artisanat, organisé à la Maison de l’artisanat d’El Kala, y a réaffirmé la détermination de l’Etat à poursuivre son soutien au secteur du tourisme et à accompagner les artisans, notamment en matière de commercialisation de leurs produits, l’objectif étant, a-t-il ajouté, de faire de ce secteur vital un véritable levier de développement.