Falaise de Sidi Bou Saïd : risque de glissements de terrain !

La falaise de Sidi Bou Saïd est menacée par le risque de glissements de terrain, selon le directeur général par intérim de l’Agence de protection et d’aménagement du littoral, Mehdi Belhaj. Il a affirmé qu’il n’est actuellement pas possible d’estimer le niveau de dangerosité et le degré de glissements prévus sans un diagnostic précis de la situation.

Belhaj a expliqué à l’Agence Tunis Afrique Presse “TAP” que l’érosion de la falaise par le bas est due à l’érosion côtière, ajoutant que la nature du sol de la falaise la rend vulnérable à l’érosion.

Le responsable a également souligné que le sommet de la falaise est également menacé par le risque de glissements, commençant à voir des déplacements dus aux pluies, notant qu’il y a des glissements sous le palais de la Star Zahra.

Belhaj a mis en garde contre la contribution des violations de construction résidentielle sur la falaise à ce danger imminent, soulignant qu’une inspection préliminaire réalisée fin 2023 a soulevé des suspicions concernant d’autres facteurs contribuant à ce danger, tels que l’infiltration d’eau ainsi que l’eau d’irrigation et des piscines.

