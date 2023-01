Algérie : Macron ne demandera pas pardon pour la colonisation

Lors d’un entretien avec l’écrivain algérien Kamel Daoud à l’hebdomadaire Le Point, le président de la République a également invité son homologue algérien à se rendre en France en 2023.

«Je n’ai pas à demander pardon, ce n’est pas le sujet, le mot romprait tous les liens», a estimé Emmanuel Macron dans un long entretien avec l’écrivain algérien Kamel Daoud à l’hebdomadaire français Le Point publié mercredi soir. «Le pire serait de conclure: « On s’excuse et chacun reprend son chemin »», dit-il. «Le travail de mémoire et d’histoire n’est pas un solde de tout compte», poursuit-il. «C’est, bien au contraire, soutenir que dedans il y a de l’inqualifiable, de l’incompris, de l’indécidable peut-être, de l’impardonnable», souligne-t-il.