Algérie : Mise en service de la ligne ferroviaire Boughezoul-Tissemsilt,  fin 2022

Le Premier ministre algérien a annoncé, cette semaine, la mise en service de la ligne ferroviaire reliant Boughezoul (Médéa) et Tissemsilt à la fin de l’année en cours.

Le projet ferroviaire Boughzoul-Tissemsilt, long de 139 km, comprend la réalisation de 21 ponts ferroviaires, 44 ponts routiers, plusieurs ouvrages hydrauliques ainsi que des installations de soutien et de protection. Cette ligne traverse quatre wilayas, à savoir Tissemsilt, Tiaret, Djelfa et Médea.

Le projet, réalisé par un groupement de cinq entreprises publiques nationales, comprend également cinq gares dans les villes de Tissemsilt (gare principale), Bougara (Tiaret), Hassi Fedoul, Hassi Laâdjal (Djelfa) et Chahbounia (Médéa).

Cette ligne ferroviaire contribuera à créer une dynamique économique et commerciale dans la région et à attirer des investissements publics et privés.