Algérie-Numérisation des impôts: «Le compte à rebours a commencé»

elle note, lors de son passage à la radio nationale Chaîne 3, que le projet a été déjà entamé « depuis quelques années déjà » et que cela « s’inscrit dans une procédure globale du ministère des Finances ». Selon elle, cela nécessite de « réformer toutes les procédures » et « faire en sorte de moderniser toutes les administrations qui relèvent de ce département », car « pour disposer de l’information fiscale, il est plus que nécessaire de dématérialiser les procédures ».

Citée par le « Quotidien d’Oran », elle a expliqué que la démarche de numérisation consiste à « faire en sorte de constituer une base de données qui permettrait de faire des analyses dynamiques » et de « créer des interfaces avec différentes institutions». «Nous disposons déjà du fichier des comptes bancaires, nous avons également accès au fichier des importations avec la direction générale des Douanes. Mais ce n’est pas suffisant pour faire en sorte d’analyser toutes les informations à caractère fiscal et qui pourraient nous permettre de déceler tous les courants de fraudes », ajoute l’intervenante.

Pour la connexion avec d’autres institutions, elle explique aussi « qu’un travail se fait actuellement avec la direction générale du domaine national, pour les données cadastrales, afin de récupérer les fichiers nécessaires à l’établissement de notre base de données, que ce soit pour établir la taxe foncière ou pour asseoir l’impôt sur la fortune, puisqu’il s’agit de recenser tous les biens immobiliers bâtis et non bâtis détenus par des personnes physiques ou morales ».