Algérie-Portugal: Les présidents des deux pays font état d’une convergence totale de vues

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, et son homologue portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, ont fait état, mardi à Lisbonne, d’une convergence totale de vues entre les deux pays concernant les différentes questions régionales et internationales, soulignant la profondeur des relations historiques liant l’Algérie et le Portugal.

Dans une déclaration commune à la presse, Tebboune a précisé avoir eu avec . Marcelo Rebelo de Sousa des entretiens « fructueux, francs et sincères, qui font ressortir la profondeur des relations politiques, et ont permis de renforcer la concertation politique régulière reflétant le partenariat multiforme établi entre les deux pays, dans un contexte régional et international complexe ».

« Nous réaffirmons notre attachement au Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération signé entre les deux pays en 2005 », a indiqué le Président Tebboune, cité par AL 24 News, soulignant que « dans quelques jours, les deux pays célèbreront le 210e anniversaire du Traité de Paix et d’amitié signé entre la Régence d’Alger et le Portugal, et qui a « ouvert la voie à l’établissement de relations multiformes ».

Ila ajouté que les discussions bilatérales, élargies aux membres des délégations des deux pays, ont fait ressortir une convergence totale de vues concernant toutes les questions régionales et internationales, notamment la situation en Libye, au Mali, au Sahel, au Sahara occidental et dans les territoires palestiniens, et ce qui se passe entre l’Ukraine et la Russie, deux pays amis ».

Il a rappelé, à ce propos, que « l’Algérie aspire tout comme le Portugal à la paix en Ukraine et en Russie, ainsi qu’au règlement de la question du Sahara occidental conformément aux résolutions des Nations unies et du Conseil de sécurité ».

« Nous avons réaffirmé notre soutien absolu à la cause palestinienne », a -t-il poursuivi, ajoutant que « la position de l’Algérie est claire à cet égard, elle plaide pour la solution de deux Etats et l’établissement de l’Etat de Palestine sur les frontières de 1967, avec El-Qods-est pour capitale ».

Tebboune a affirmé l’Algérie « est actuellement sur la voie de l’édification d’une véritable démocratie au profit du peuple et de la construction d’une économie non basée sur la rente, une économie de l’intelligence, de la connaissance et des start-up ».