Algérie : Près de 120 000 véhicules reconvertis au GPL

L’Agence nationale algérienne pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (Aprue), dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de maîtrise de l’énergie (PNME), a reconverti près de 120 000 véhicules au GPL, a-t-elle indiqué dans un communiqué, cité par El-Watan.

Parmi ses réalisations en 2022, notamment dans le secteur du transport, l’Aprue a opéré «la conversion record de près de 120 000 véhicules, taxis et particuliers, au GPL carburant, avec des aides de l’Etat allant de 40 à 50% du montant de la fourniture et installation des kits GPL/c, pour un montant total des aides de 3,4 milliards de dinars et pour une économie de carburant (essence) de plus de 200 000 tonnes, et des émissions évitées de 122 000 tonnes équivalent CO2».

Ce projet a fait intervenir près de 600 installateurs présélectionnés, répartis sur l’ensemble du territoire national, note le communiqué. Pour le secteur du bâtiment, résidentiel, l’Agence a accompagné et cofinancé l’isolation thermique de près de 100 logements existants, avec 11 entreprises présélectionnées, et la fourniture et installation de plus de 100 chauffe-eau solaires (CES), avec 20 entreprises présélectionnées.