Algérie : Promulgation d’une loi portant statut de l’autoentrepreneur

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé aujourd’hui, le lundi 19 décembre la loi portant statut de l’autoentrepreneur. Cette dernière, initiée par le ministère de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Microentreprises, a été approuvée par les deux chambres du parlement.

La nouvelle loi vise à permettre d’organiser les nouvelles activités économiques et d’inciter ceux qui les exercent à se conformer au cadre officiel. Elle devrait surtout permettre « aux jeunes d’exercer des activités lucratives de manière réglementée et légale, dans un cadre officiel et de bénéficier de la couverture de la sécurité sociale », comme l’a expliqué récemment le ministre de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Microentreprises Yacine El Mahdi Oualid, devant les députés.

Il est à noter que le texte de loi vise à organiser « les nouvelles activités économiques » apparues avec l’émergence de l’économie de la connaissance et l’économie numérique et « qui ne sont régies par aucun cadre légal à ce jour », a fait remarquer Oualid qui a cité, entre autres ces activités, « le développeur d’applications web et mobiles, le marketeur digital, le VTC, l’administrateur des plateformes des réseaux sociaux et l’infographe ».