Algérie : Retour du montage automobile

Annoncé par le président algérien en personne, Abdelmajid Tabboune, le retour des constructeurs automobiles en Algérie connait une effervescence, selon le site électronique DNAlgérie.

Après le groupe Stellantis pour la fabrication locale du véhicule de marque FIAT , le constructeur français Renault a annoncé la reprise de son investissement sur le marché algérien. D’autres grandes marques internationales de l’automobile vont bientôt atterrir, note le site.

Toutefois, ils devraient respecter des exigences plus fermes concernant la qualité des voitures montées en Algérie, le développement de la sous- traitance et du marché de la pièce de rechange ainsi que la garantie d’une plus grande intégration nationale.

En 2020, les autorités algériennes avaient décidé de suspendre le montage automobile en Algérie. Depuis, les citoyens algériens se sont trouvés entre l’enclume de la non disponibilité et des prix exagérément élevés.