Algérie- Russie : Le 1er bombardier d’eau Beriev Be-200 bientôt livré

En août 2021, au lendemain des incendies qui ont ravagé la Kabylie, les pouvoirs publics ont décidé d’acquérir des avions spécialisés dans la lutte contre les feux de forêt. Le choix du ministère de la Défense s’était porté sur l’avion bombardier d’eau, Beriev Be-200, du constructeur russe, Beriev Aircraft Company.

Les services concernés du MDN ont alors entamé les négociations avec ladite compagnie pour l’achat de quatre (4) hydravions BE-200. Des appareils avec une capacité de 13 000 litres et pouvant intervenir dans des conditions météo « extrêmes ».

Mais un an plus tard, quasiment jour pour jour, une autre série de feux de forêt dévastateurs se déclenche, cette fois à l’est du pays, sans que le fournisseur n’ait le temps de livrer aucun des avions de la commande. L’État a dû alors affréter en toute urgence un avion bombardier d’eau auprès de la Fédération de Russie. Il s’agissait justement d’un Beriev Be-200.

our l’été 2023, l’Algérie ne devrait cependant pas être prise au dépourvu dans la lutte contre les éventuels incendies de forêt. Et pour cause, le site spécialisé menadefense.net a fait savoir, ce 4 janvier 2023, que « le premier avion bombardier d’eau Beriev Be-200 a fini sa campagne de tests de vol et sera bientôt livré à l’Algérie ».

Plusieurs comptes Twitter de journalistes experts dans les questions de défense et de sécurité ont publié une photo de l’appareil provenant de l’usine de Taganrog (sud-ouest de la Russie).