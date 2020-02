Algérie: Saïd Bouteflika et deux ex-chefs du renseignement rejugés en appel

Condamnés en septembre à 15 ans de prison pour complot contre l’armée et l’Etat en Algérie, Saïd Bouteflika, frère et puissant conseiller de l’ex-président Abdelaziz Bouteflika, ainsi que deux anciens patrons du renseignement et une cheffe de parti sont rejugés en appel dimanche.

Incarcérés depuis mai, les quatre ex-hauts responsables quatre accusés ont fait appel de leur condamnation pour complots contre l’autorité militaire et contre l’autorité de l’Etat. Ils sont accusés de s’être réunis en mars 2019 pour mettre au point un “plan de déstabilisation” du haut commandement de l’armée qui demandait alors publiquement le départ du président Bouteflika pour sortir de la crise née du “Hirak”, apparu le 22 février contre la perspective d’un cinquième mandat d’Abdelaziz Bouteflika.

Selon l’accusation, Saïd Bouteflika entendait s’appuyer sur les ex-patrons du renseignement pour limoger le chef d’état-major de l’armée, le général Ahmed Gaïd Salah, nommé en 2004 par M. Bouteflika et resté durant 15 ans un indéfectible soutien du chef de l’Etat.

Le 2 avril, Abdelaziz Bouteflika avait finalement démissionné, sous la pression de la rue et quelques heures après un ultimatum de l’état-major.

Pour de nombreux observateurs, cités par l’AFP, les quatre accusés sont les vaincus d’une longue lutte de pouvoir ayant opposé sous la présidence Bouteflika l’état-major de l’armée et le DRS.