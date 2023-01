Algérie-Sonatrach : Brevet d’invention pour l’Institut algérien du pétrole

Le groupe Sonatrach a annoncé sur sa page Facebook que l’Institut algérien du pétrole (IAP) a obtenu un brevet d’invention. Il s’agit d’un certificat basé sur l’élaboration d’un procédé permettant l’évaluation du carbone organique total.

En effet, l’entreprise a révélé via un communiqué rendu public, ce samedi 14 janvier 2023, que l’institut relevant de la Sonatrach a obtenu un titre d’innovation. C’est l’Institut national algérien de propriété industrielle (INAPI) qui attribue ce brevet, qui porte sur l’estimation du carbone organique total dans les réservoirs du gaz à l’aide d’un système simultané de réflexion sismique et génétique.

C’est le professeur-docteur de l’Institut algérien du pétrole au Département de géophysique, géologie et ingénierie des réservoirs, Sid Ali Ouadfeul, qui est à l’origine de cette invention, permettant donc le calcul du carbone organique total (COT). De plus, le chercheur a offert, avec son invention, la possibilité de régler et de mesurer le potentiel pétrolier dans les réservoirs de gaz.