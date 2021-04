Algérie: Sonelgaz envisage de se positionner comme investisseur

Le groupe Sonelgaz envisage de se positionner comme investisseur, en matière de portage et de financement des projets d’infrastructures des énergies renouvelables (EnR), a affirmé dimanche à Alger, son PDG, Chaher Boulakhras et nous apprend Ecofin.

S’exprimant à l’occasion de la cérémonie d’installation du PDG de la société nouvellement créée par Sonelgaz et Sonatrach, Shariket Kahraba El Djazair (SKE), M. Boulakhras a souligné que « le groupe Sonelgaz envisage de se positionner comme investisseur dans le domaine des énergies renouvelables, tout au moins sur les premières tranches lancées par les pouvoirs publics ».

« Ce rôle permettra d’intégrer, dans les projets que nous financerons, les différentes compétences du groupe et les faire ainsi reconnaitre. Rapidement, nous pourrons nous positionner en monteur de financement et faire porter les investissements par des sociétés financières comme les assureurs et les fonds d’investissement », a-t-il soutenu.

Dans ce contexte, M. Boulakhras a mis en avant le savoir-faire dont dispose la société SKE en matière de montage et de gestion de projets de co-investissement en production d’électricité et de ses actionnaires Sonelgaz (51%) et Sonatrach (49%), afin de se focaliser sur un rôle d’investisseur dans le domaine des EnR en Algérie, mais également à l’international.