Algérie-Startups : Création  d’un fonds pour l’innovation

L’accélérateur public de startups Algeria-Venture et le fonds international Small Entreprise Assistance Funds (SEAF) ont signé, mercredi à Alger, une convention portant sur la création d’un fonds d’investissement appelé « Algeria Innovation Funds » (Fonds algérien pour l’innovation) d’une valeur de 80 millions de dollars.

Le SEAF est un des plus importants fonds d’investissement dans le monde qui s’intéresse plus particulièrement aux économies émergentes », et l’investissement de 80 millions de dollars prévu dans cette convention prévoit 60 millions de dollars qui seront réservés au financement des startups en Algérie, alors que les 20 millions de dollars restant seront dédiés au financement de l’expansion de ces startups à l’international », l’objectif étant de « de capter du capital étranger, notamment pour le financement des entreprises qui ont un fort potentiel de croissance à l’international ».

L’intérêt de cette convention est « surtout d’accéder à travers le réseau de SEAF aux réseaux de différents pays et à un accompagnement de qualité, notamment de la part d’experts des quatre coins du monde », avec l’espoir que « la coopération avec les Etats-Unis et avec SEAF se développe davantage et profite au plus grands nombre de startups algériennes ».