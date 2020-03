Algérie : Tebboune décide d’interdire dix-sept produits à l’exportation

L’Algérie a décidé d’interdire dix-sept produits à l’exportation, suite aux instructions du président Abdelmadjid Tebboune portant sur « l’interdiction d’exporter tout produit stratégique, soit médical ou alimentaire, jusqu’à la fin de la crise, et ce pour sauvegarder le stock stratégique national ».

La liste des produits dont l’exportation est suspendue est composée de « la semoule, la farine, les légumes secs et le riz, les pâtes alimentaires, les huiles, le sucre, le café, l’eau minérale, le concentré de tomates, les préparations alimentaires, tous les produits laitiers, y compris ceux destinés aux enfants, les légumes et les fruits frais, les viandes rouges et blanches, les équipements médicaux et paramédicaux, les médicaments et les produits pharmaceutiques, les produits d’hygiène corporelle et les détergents ménagers. », selon TSA.

Selon la même source, la décision d’interdire l’exportation des produits jugés stratégiques dans le cadre de la bataille contre le coronavirus a été annoncée jeudi par le chef de l’État.