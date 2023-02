Algérie : Tebboune insiste sur le rôle de la numérisation dans la lutte contre la corruption

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que la numérisation constitue un des mécanismes nécessaires pour lutter contre la corruption et la bureaucratie, indiquant que l’Etat s’employait résolument à concrétiser cette démarche afin de garantir l’intégrité et la transparence.

Lors de son entrevue périodique avec des représentants de la presse nationale, il a fait observer que « les mécanismes de lutte contre la corruption sont connus de tous », mettant en évidence le rôle crucial de la numérisation en tant que « moyen important de lutte contre la bureaucratie et la corruption ».

« La numérisation est réelle et fiable. De plus, elle ne ment pas, ne falsifie pas les données et fournit la rapidité nécessaire pour résoudre les problèmes » en fournissant des chiffres exacts, a-t-il souligné.

Cité par AL24 news, Tebboune a considéré que l’absence de la numérisation était « un acte délibéré » susceptible de conduire à la bureaucratie et à des pratiques de corruption, affirmant que la numérisation deviendra « une réalité, par la volonté ou par la force des choses ». Toute institution peut, aujourd’hui, assurer la numérisation en un court laps de temps, a-t-il dit.