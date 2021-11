Algérie: Tebboune prédit «un retour à la normale» avec la France

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a prédit vendredi «un retour à la normale» des relations avec la France, en pleine crise, à condition qu’elles se fassent sur une base d’«égal à égal». Le président français Emmanuel Macron avait déclenché la colère d’Alger après des propos, rapportés le 2 octobre par le quotidien français Le Monde, accusant le système «politico-militaire» algérien d’entretenir une «rente mémorielle». D’après le quotidien, il avait questionné l’existence d’une nation algérienne avant la colonisation française.

Interrogé sur cette crise diplomatique lors d’une interview avec des médias algériens diffusée vendredi soir par la télévision officielle, Abdelmadjid Tebboune a affirmé qu’«il faut bien que ces relations reviennent à la normale, à condition que l’autre partie (la France) les conçoive sur une base d’égal à égal, sans provocation».

«Nous sommes d’accord pour qu’on traite l’un avec l’autre pour ne pas nuire aux intérêts de chaque partie, mais nous n’accepterons pas qu’on nous impose quoi que ce soit», a ajouté Abdelmadjid Tebboune. La présidence française avait fait savoir le 10 novembre qu’Emmanuel Macron «regrette les polémiques et les malentendus» avec l’Algérie et assure avoir «le plus grand respect pour la nation algérienne» et «son histoire».