Algérie: Tous les incendies ont été maîtrisés

Les incendies qui ont ravagé, mercredi et jeudi, des zones boisées et urbaines du nord-est de l’Algérie, faisant au moins 38 morts, sont tous maîtrisés, a déclaré, ce vendredi, à l’AFP, un responsable de la Protection civile.



« Tous les feux sont totalement maîtrisés », a dit le colonel du corps des pompiers, Farouk Achour, sous-directeur de l’information et des statistiques à la Protection civile.



Le bilan officiel provisoire est de 37 morts –dont 30 victimes parmi lesquelles 11 enfants et six femmes à El Tarf près de la frontière avec la Tunisie. Cinq autres décès ont été enregistrés à Souk Ahras (est) et deux à Sétif (est). Mais plusieurs médias ont fait état d’une 38e victime, un homme de 72 ans mort à Guelma (est).



Durant 48 heures, plus de 1.700 pompiers ont lutté pour venir à bout de plus de 20 feux de forêts qui ont fait aussi environ 200 blessés, dont certains gravement brûlés.



Le ministère de la Justice a ouvert une enquête pour déterminer si certains incendies étaient d’origine criminelle.



Le parquet de Souk Ahras, où une famille entière a péri dans les flammes, a annoncé l’arrestation d’un pyromane dans une forêt à proximité de cette ville de 500.000 habitants. Plus de 350 familles ont fui leurs logements et un hôpital proche d’une zone boisée a dû être évacué.



Depuis le début du mois d’août, il y a eu près de 150 incendies en Algérie qui ont détruit des centaines d’hectares de forêts et de taillis.



(AFP)

