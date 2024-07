Algérie : Trois terroristes éliminés par l’armée

L’armée algérienne a abattu trois terroristes armés lors d’une opération militaire dans le nord de l’Algérie, a annoncé dimanche 28 juillet le ministère algérien de la Défense dans un communiqué.

« Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’armée a abattu hier (samedi) trois dangereux terroristes, en l’occurrence le terroriste Debar Boumediene, le terroriste Hamneche Ibrahim et le terroriste Alali Mohamed », lors d’une opération de fouille et de ratissage à El Attaf dans la préfecture d’Ain Defla, selon le communiqué.

Deux kalachnikovs et des munitions ont été notamment saisis lors de cette opération, ajoute la même source.

