Algérie: Un navire de transport américain à Alger

Un navire de transport de l’US Navy, spécialisé dans le soutien logistique et l’aide humanitaire, est arrivé mardi au port d’Alger, rapporte APS.

La visite de ce navire constitue un témoignage du partenariat « solide et multiforme » algéro-américain et sert à « renforcer la coopération bilatérale en matière de sécurité régionale », selon un communiqué de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Alger.

« Nous sommes heureux de contribuer au renforcement du partenariat maritime algéro-américan », a déclaré le capitaine Frank Okata, Commodore du Commandement du transport maritime militaire pour l’Europe et l’Afrique et Commandant de la Force opérationnelle 63, précisant que l’Algérie est « un partenaire hautement compétent, et en travaillant ensemble, nous pouvons améliorer la sécurité maritime dans la région ».

La visite de ce navire est un « engagement de haut niveau entre les Etats Unis et l’Algérie au cours des derniers mois, et les Etats Unis restent très intéressés par le renforcement de cet important partenariat », a déclaré, pour sa part, le chargé d’affaires de l’ambassade américaine à Alger, Gautam Rana.

En octobre dernier, le secrétaire américain à la Défense Mark Esper avait rencontré le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour discuter de l’expansion de la coopération militaire bilatérale, marquant la première visite en Algérie d’un secrétaire à la Défense en exercice depuis 2006.