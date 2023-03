Algérie: Un réseau international de trafic de migrants vers l’Europe démantelé

Les autorités algériennes ont démantelé un réseau international de passeurs de migrants vers l’Europe à travers l’Algérie, ont indiqué mercredi des médias locaux.

Quinze membres de ce réseau, neuf Syriens et six Algériens ont été interpellés par le service central de lutte contre le crime organisé (SCLCO) et présentés mercredi devant la justice.

L’enquête, qui a duré près de cinq mois, a permis à la police algérienne de remonter la trace du réseau qui acheminait depuis la Syrie et le Liban des migrants vers l’aéroport de Benghazi en Libye, selon Ennharonline.

Les migrants sont ensuite conduits par la route vers la ville libyenne de Ghadamès d’où ils sont acheminés clandestinement en Algérie via la ville frontalière de Debdeb, en empruntant des chemins sinueux dans le désert, d’après ces médias.

Les membres de ce réseau assuraient ensuite le transport des migrants jusqu’à Oran, la grande métropole de l’ouest algérien, lieu de regroupement des candidats à la traversée clandestine vers l’Europe, ajoute la même source.

Les migrants devaient payer des sommes « exorbitantes » en devises pour gagner l’Europe.

Au cours de cette opération, la police a saisi plus de 11 000 dollars, 8 920 euros ainsi que des sommes en livres libanaises et syriennes.