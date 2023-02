Algérie : Vers le retour à l’exportation du sucre, des pâtes et  autres produits subventionnés

Gelées jusqu’à présent, les opérations d’exportations des produits et dérivés céréaliers (les pâtes, huile et sucre, pourraient être relancées au cours des prochains mois. Le ministère algérien Commerce, en collaboration avec des parties concernées, travaille sur la question, avec comme but de mettre en place une nouvelle réglementation afin de bien encadrer l’opération d’exportation des produits «subventionnés en Algérie».

L’annonce a été faite par la chargée des études et synthèse au niveau du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, lors de son passage sur les ondes de la radio nationale.

Elle a expliqué que la démarche vise à ne plus pénaliser les exportations hors hydrocarbures, d’autant plus que le gouvernement a fixé l’objectif d’exporter pour 10 milliards de dollars en 2023 et d’atteindre les 15 milliards en 2024. Ce qui exige l’exploitation et l’optimisation de toutes nos capacités de production, tout en diversifiant nos gammes de production.

« On n’est pas obligé d’exporter seulement ce que nous produisons, on peut également exporter en admission temporaire. Nous avons des usines et des plateformes. On peut importer des produits et mettre de l’emballage pacquage et réexporter », a-t-elle dit.