Allemagne : Friedrich Merz élu chancelier au second tour du vote

Débouté au premier tour de l’élection du chancelier allemand par les députés du Bundestag, le leader des conservateurs, Friedrich Merz, a finalement été élu lors du second tour organisé le même jour, mardi 6 mai. Le président de l’Assemblée d’outre-Rhin a annoncé les résultats. Le nouveau chancelier a obtenu, sur 618 votes exprimés, 325 votes pour, 289 votes contre, 3 votes ont été invalides et 1 voix s’est abstenue.

Au terme du dépouillement, le chancelier sortant Olaf Scholz et le chancelier entrant se sont serré la main, rapporte Le Figaro. Le mandat de Scholz avait pris fin après la perte d’un vote de confiance le 16 décembre 2024, entraînant ainsi la dissolution du parlement et la convocation de nouvelles élections conclues mardi 6 mai.

