Alstom UK condamnée à 19,3 millions $ pour pots-de vin dans un contrat de transport en Tunisie

Alstom Network UK Ltd, la filiale britannique du groupe français éponyme a été condamnée à une amende de 15 millions de livres (19,3 millions de dollars) pour avoir versé des pots-de-vin dans le cadre d’un contrat relatif au tramway tunisien, rapporte Bloomberg.

Elle a été condamnée par un juge de Londres après avoir été reconnue coupable de complot de corruption l’année dernière, plus précisément le paiement de 2,4 millions d’euros à une société fictive canadienne, qui s’est révélée être une façade pour une société contrôlée par le beau-frère de l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali.

Cette condamnation met un terme à l’enquête menée par l’agence britannique de lutte contre la fraude et la corruption « Serious Fraud Office » (OFS) depuis dix ans contre la filiale britannique du groupe Alstom. Trois cadres de l’unité énergie ont été emprisonnés l’année dernière pour avoir soudoyé des politiciens lituaniens pour un contrat de 240 millions de dollars portant sur une centrale électrique, ce qui a conduit la directrice de l’OFS, Lisa Osofsky, à dire que le groupe avait une culture généralisée de corruption. General Electric Co. a acheté l’unité en 2015.

Les tentatives de l’OFS de poursuivre la filiale ferroviaire britannique d’Alstom ont été moins fructueuses. Seule l’affaire tunisienne a abouti à une condamnation, la société et ses dirigeants étant acquittés de toutes les accusations de corruption liées à d’autres contrats gagnés en Hongrie, en Pologne et en Inde.

La société a également été condamnée aux dépens à payer 1,4 million de livres de frais juridiques. Les deux paiements doivent être transférés dans les 28 jours. Alstom a refusé de commenter immédiatement l’amende.