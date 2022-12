AMEA Power va lancer un projet solaire de 100 MW en Tunisie au 1er semestre 2023

La société AMEA Power LLC, basée à Dubaï, commencera la construction d’un projet solaire de 100 MW en Tunisie au cours du premier semestre 2023, dans le cadre d’un plan visant à accroître les investissements dans les énergies renouvelables en Tunisie , a déclaré le président de la société, Hussain Al Nowais.

Le parc solaire sera situé à Metbassta, dans le gouvernorat de Kairouan, et sera capable de produire près de 230 GWh par an, soit assez pour alimenter environ 42 878 foyers locaux. Son exploitation commerciale est prévue pour le premier semestre de 2024, selon le site web de la société.

AMEA Power, en consortium avec TBEA Xinjiang New Energy Co, Ltd, a remporté le projet en 2019 lors d’un appel d’offres international lancé par le ministère de l’Industrie qui a attribué un total de 500 MW de capacité solaire.

La construction de la centrale solaire de Metbassta coûtera entre 120 et 140 millions de dollars.

Plus récemment, AMEA Power a bouclé le financement d’un gigawatt de projets éoliens et solaires en Égypte, représentant un investissement de 1,1 milliard USD, et a signé un accord-cadre avec le gouvernement local pour développer un projet d’hydrogène vert de 1 GW dans le gouvernorat de Suez pour la production et l’exportation d’ammoniac vert.