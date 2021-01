AMEE et IRESEN annoncent la remise de prix du concours “design d’ombrières solaires”

L’année 2021 commence sous le signe d’encouragement pour l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelle (IRESEN) et l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique (AMEE), qui poursuivent leur programme de recherche et développement et de promotion dans la mobilité durable.



La remise de prix du concours pour le design d’ombrières solaires a été organisée ce mercredi 6 janvier 2021 au siège de l’AMEE. Le concours consistait à concevoir un design industriel et original d’une ombrière solaire photovoltaïque destinée à la recharge des cyclomoteurs électriques (véhicules électriques à deux roues) en s’inspirant de l’héritage architectural du Maroc, avec comme objectif d’encourager l’adoption de nouveaux mobiliers urbain intelligents, respectueux de l’environnement et offrant plusieurs services notamment l’accès à de l’électricité propre, la connectivité… Cette compétition change les étudiants inscrits dans un établissement d’études supérieurs ainsi que les jeunes fraîchement diplômés.



Cette action s’inscrit dans le cadre d’un accord de collaboration, entre l’AMEE et l’IRESEN qui vise à promouvoir l’adoption des véhicules électriques au Maroc, inciter les utilisateurs à la mobilité électrique, et concevoir des bâtiments efficients adaptés au contexte marocain.

Ce projet qui permettra de promouvoir les scooters et cyclomoteurs électriques, devra permettre d’installer des ombrières solaires dans les lieux publics ou privés en permettant de recharger les scooters et cyclomoteurs électriques à partir de l’énergie solaire gratuite et respectueuse de l’environnement, favorisant de ce fait la mobilité durable.

- Publicité-