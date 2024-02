Amélioration de l’infrastructure du port commercial de Bizerte

L’état du port commercial de Bizerte mécontente les divers intervenants dont notamment les travailleurs regroupés au sein du syndicat de base de l’office de la marine marchande et des ports.

Le secrétaire général du syndicat, Belgacem Mliki, a indiqué au quotidien Alchourouk, du mercredi 7 février, que les travailleurs sont en colère et ont décidé d’organiser des actions de protestations à partir du 7 mars prochain à l’appui de revendications professionnelles et autres relatives à l’amélioration de l’infrastructure du port et sa maintenance.

Il s’agit, selon Mliki, d’agrandir le port et de réactiver le projet d’aménagement d’une tranche supplémentaire bloqué depuis 2019 afin de réduire les nombreux accidents de travail enregistrés.

L’accent a été aussi mis sur la nécessité d’améliorer les conditions de la sécurité au travail.