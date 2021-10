Ameur Ayed Abdellatif Aloui placés en détention

L’avocate, Ines Harrath, a déclaré, ce dimanche 3 octobre 2021, que le juge d’instruction au Tribunal militaire a décidé de placer en détention l’animateur Ameur Ayed et le député au Parlement dont les activités sont gelées, Abdellatif Aloui.

Des sources concordantes avariant indiqué plus tôt à Mosaïque FM, que le ministère public près le Tribunal militaire a ordonné l’arrestation du député de la Coalition Al Karama, Abdellatif Aloui et du journaliste à la chaîne Zitouna TV, Ameur Ayed , pour « complot contre la sécurité de l’Etat, acte ignoble contre le président de la République, attribution de fait inexactes à un agent public, appel à la désobéissance et autres crimes ».