Amnesty International accuse Israël de « génocide en direct » contre les Palestiniens de Gaza

Amnesty International a accusé mardi Israël de commettre un « génocide en direct » contre les Palestiniens de Gaza en déplaçant de force la majeure partie de la population et en créant délibérément une catastrophe humanitaire.

Dans son rapport annuel, Amnesty a accusé Israël d’avoir agi avec « l’intention spécifique de détruire les Palestiniens de Gaza, commettant ainsi un génocide ».

Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty, a déclaré dans l’introduction du rapport : « Les États ont regardé, impuissants, Israël tuer des milliers et des milliers de Palestiniens, anéantir des familles multigénérationnelles entières, détruire des maisons, des moyens de subsistance, des hôpitaux et des écoles », a-t-elle ajouté.

Selon le rapport d’Amnesty, la campagne israélienne a laissé la plupart des Palestiniens de Gaza « déplacés, sans abri, affamés, exposés à des maladies mortelles et incapables d’accéder aux soins médicaux, à l’électricité ou à l’eau potable ».

Amnesty International a déclaré que tout au long de l’année 2024, elle avait « recueilli des informations sur de multiples crimes de guerre commis par Israël, notamment des attaques directes contre des civils et des biens de caractère civil, ainsi que des attaques aveugles et disproportionnées ».

Les actions d’Israël ont déplacé de force 1,9 million de Palestiniens, soit environ 90 % de la population de Gaza, et ont « délibérément provoqué une catastrophe humanitaire sans précédent ».

Alors même que les manifestants descendaient dans les rues des capitales occidentales, « les gouvernements du monde, individuellement et multilatéralement, n’ont pas réussi à prendre des mesures significatives pour mettre fin aux atrocités et ont même tardé à appeler à un cessez-le-feu ».

Dans le même temps, Amnesty a également tiré la sonnette d’alarme sur les actions israéliennes dans le territoire palestinien occupé de Cisjordanie et a réitéré l’accusation selon laquelle Israël employait un système d’« apartheid ».

« Le système d’apartheid israélien est devenu de plus en plus violent en Cisjordanie occupée, marqué par une forte augmentation des homicides illégaux et des attaques soutenues par l’État perpétrées par des colons israéliens contre des civils palestiniens », a déclaré l’organisation.

