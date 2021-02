Analyse boursière hebdomadaire: un léger gain de 0,1% de l’indice Tunindex

« L’indice Tunindex a terminé la semaine boursière, du 8 au 12 février 2021, en faisant du surplace, affichant un léger gain de 0,1% à 6630,65 points et réduisant ainsi ses pertes depuis le début de l’année à -3,7% », selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, » Tunisie Valeurs « .

Du coté des échanges, une brise de dynamisme a envouté la cote pour la deuxième semaine d’affilée. Les volumes ont été soutenus malgré l’absence de transactions de bloc.

Le volume total échangé durant la semaine boursière s’est établi à 76,9 millions de dinars (MD), soit un volume journalier moyen de 15,4 MD.

Analyse des valeurs

Le titre MIP s’est retrouvé en haut du podium. L’action s’est hissée de 28,6% à 0,180 dinar dans un volume d’échange quasi-nul. Le titre affiche une embellie de 28,6% depuis le début de l’année 2021.

Le titre Tawasol Group Holding a progressé de 18,7% à 0,950 D. La holding affiche une ascension de 35,7% depuis le début de l’année.

Poursuivant sa déroute, STIP a été le titre le plus malmené pendant la semaine, se délestant de 11,9% à 1,410 D dans un volume d’échange de 22 mille dinars.

Sur le front des échanges, les titres ARTES et Attijari Bank ont dominé le palmarès des échanges pour cette semaine, drainant respectivement des capitaux de l’ordre de 30,1 MD et 25,5 MD, soit 72,3% du volume total échangé courant la semaine boursière.

