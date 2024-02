Angleterre: Liverpool renverse Luton (4-1)

Liverpool, mené à la pause, a renversé le promu et actuel relégable Luton (4-1) dans une seconde période à sens unique, mercredi en ouverture de la 26e journée de Premier League.

Les Reds ont couru après le score après l’ouverture du score de Chiedozie Ogbene (12e), avant de faire parler leur supériorité par Virgil van Dijk (56e), Cody Gakpo (58e), Luis Diaz (71e) et Harvey Elliott (90e).

Liverpool compte 60 points, soit quatre de plus que Manchester City, en déplacement samedi à Bournemouth, et cinq de plus qu’Arsenal qui accueille le même jour Newcastle.

- Publicité-