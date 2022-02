Annulation des dettes de ressortissants étrangers bloqués en Tunisie pour cause de coronavirus

Le Directeur général des études et de la législation fiscale au ministère des Finances, Yahya Chemlali, a affirmé que la loi des finances 2022 a décrété une amnistie fiscale en faveur des personnes de nationalité algérienne ou libyenne et des Tunisiens résidents à l’étranger qui se sont trouvées bloquées en Tunisie en raison de la pandémie du Coronavirus , et n’ont pas réussi à regagner leurs pays ou lieux de résidence à l’étranger pour cause de fermeture des frontières et dont le séjour en Tunisie a dépassé une année.

Dans une déclaration, samedi à Mosaïque fm, il a précisé que ces personnes bénéficient de l’annulation de toutes les dettes dont elles sont redevables auprès de la Douane et qu’elles sont concernées par l’effet de l’amnistie fiscale décidée par l’Etat tunisien.