Antidopage – l’AMA suspend le seul laboratoire d’Afrique pour « non-conformités »

L’Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé lundi avoir suspendu le laboratoire de Bloemfontein, le seul de dépistage de drogues accrédité d’Afrique, « en raison de multiples non-conformités » aux normes internationales.

Dans un communiqué, l’AMA a précisé avoir suspendu l’accréditation du laboratoire sud-africain de Bloemfontein pour une période pouvant aller jusqu’à six mois.

L’Agence a indiqué avoir reçu la recommandation d’un groupe d’experts le mois dernier de suspendre son accréditation en raison notamment de « non-conformités en lien avec les documents techniques et le maintien de la

restriction d’analyse ».

La suspension, en vigueur depuis le 1er mars, interdit au laboratoire de « mener toute activité antidopage, y compris les analyses d’échantillons d’urine et de sang ».

Les échantillons en cours de procédure devront être acheminés vers un autre laboratoire accrédité par l’AMA pour la période de suspension.

Pour reprendre ses activités, le laboratoire de Bloemfontein devra formuler une demande à l’AMA en prouvant qu’il répond à ses exigences, sans quoi la suspension pourrait être prolongée de six mois de plus.

L’organisme international, basé à Montréal, est chargé d’accréditer les laboratoires antidopage de partout au monde, garantissant ainsi qu’ils maintiennent les normes de qualité les plus élevées.

